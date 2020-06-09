Rusya’da bir günde 8 bin 595 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir günde 8 bin 595 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede şimdiye dek görülen vakaların sayısı 485 bin 253’e çıktı.

Rus yetkililer ülkede son bir gün içinde 8 bin 595 kişinin koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği açıklamasını yaptı. Bu, ülkede şimdiye dek 485 bin 253 koronavirüs vakası görüldüğü anlamına geliyor.

Son bir gün içinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin ise 171 kişi olduğu belirtildi. Ülkede koronavirüsten kaynaklanan toplam can kaybı 6 bin 142’ye yükseldi.

Rusya’da pandeminin merkeziyse 1572 yeni vakayla hala başkent Moskova. Başkentte sosyal izolasyon ve sokağa çıkma tedbirleri bugünden itibaren sona ermiş durumda.

Pandemi nedeniyle mart sonundan beri kapalı olan işletmeler üç aşamada yeniden açılacak. Kuaför, güzellik salonları ve veteriner kliniklerinin bugünden itibaren açılmasına izin verildi. Kütüphaneler ile açık alanı olan kafeler 16 Haziran’da açılabilecek. 23 Haziran’dan itibarense kafe ile restoranlar, spor salonları, çocuk oyun parkları açık olabilecek. Ayrıca kent sakinlerinin avlulardaki banklarda oturmalarına da izin verilecek.

Bunun yanında, toplu taşıma, market ve dükkanlarda tıbbi maske ve lateks eldiven takılması hala zorunlu. Tiyatro ve sinemaların ise ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmış değil.