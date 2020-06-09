İspanya'da salgın kalıcı olarak yenilene kadar maske takmak zorunlu olacak

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da koronavirüs kesin olarak yenilene kadar maske takmanın zorunlu olacağı belirtildi.

İspanya, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin 21 Haziran’da kaldırılmasına hazırlanırken, Sağlık Bakanı Salvador Illa’dan maske uyarısı geldi.

Illa, koronavirüsü ‘kalıcı’ olarak yenene kadar, yani etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar maske takmayı zorunlu tutacaklarını açıkladı.

İspanya’da 21 Mayıs’tan bu yana geçerli olan önlemlere göre, altı yaş ve üstündeki herkes, iki metrelik sosyal mesafeyi sağlamanın mümkün olmadığı kamusal alanlarda maske takmak zorunda. Karantinanın sona ermesi bu önlemi uygulamadan kaldırmazken, hükümet, maske kuralını ihlal edenlere 100 euroya kadar para cezası kesiyor.

Ancak yeni kurallar sosyal mesafeyi iki metreden bir buçuk metreye çekiyor.

Mart ortasında sıkı karantina kurallarını hayata geçiren İspanya, salgının nispeten kontrol altına alınmasıyla kademeli olarak normal hayata geçmeye başladı. Dün, son 24 saatte hiç can kaybının rapor edilmediği ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 27 bin 136 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 241 bin 717’ye ulaştı.