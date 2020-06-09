Zelenskiy: Koronavirüse yakalanmak istemiştim

Ukrayna medyasına konuşan Zelenskiy, “Bu aşamadan kendim geçmek istedim. İnsanlar rahatlasın istedim. Depresyon geçirdiğimizde toparlandık. Ekibime şunu söyledim: ‘Ben de hastalanayım, beni Bankovaya’ya (Kiev’deki merkez hastane) kapatalım. Bu hastalığı normal geçireyim’. İnsanların şunu anlamasını istedim: Bu korkunç bir şey, hastalanabilirsin, kötü olabilirsin. Ben de bundan geçerek bunu göstermek, ama depresyon olmasın diye bunun veba olmadığını anlamalarını istedim” dedi.

Salgının ilk günlerinde, 'insanların, hepimizin öleceğini düşündüğü çok korkunç bir anın' yaşandığını anlatan Zelenskiy, “Bilerek hastalansaydım ailem beni affetmezdi. Benim delirdiğimi söylerdi. Aslında haksız olmazlardı” ifadesini kullandı.