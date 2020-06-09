Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 993

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 4 bin 729'a yükseldi. Yeni tanı konan 993 kişiyle birlikte toplam vaka sayısı 172 bin 114'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 4 bin 729'a ulaştı. Toplam vaka sayısı ise, bugün tanı konan 993 kişi ile birlikte 172 bin 114'e yükseldi.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısına dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 218 kişi sağlığına kavuştu. Bununla birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KBs3McPCWl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var" ifadesini kullanan Koca, şöyle devam etti:

"Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir."