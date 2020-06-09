BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘koronavirüs kaynaklı küresel gıda felaketi’ uyarısı

Koronavirüs salgınının, dünyanın en savunmasız topluluklarının gıda ile temin edilmesi için tehdit oluşturduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres mevcut gıda sistemlerinin işlevinin, yeni küresel durgunluk ve koronavirüs kısıtlamaları yüzünden bozulabileceğini kaydetti.

Genel Sekreter, analiz yazısında, “Bu ayrıca ağır sonuçlara yol açabilir. Eğer acil tedbiler alınmazsa mevcut durum küresel gıda felaketine dönüşebilir” ifadesine yer verdi.

Birçok ülkenin şimdiden ciddi gıda sıkıntısı yaşadığını belirten Guterres, “Salgın başlamadan önce bile yüz milyonlarca insan açlık çekiyor, yetersiz besleniyordu” diye yazdı.

Bir dizi tavsiyede bulunan BM Genel Sekreteri, ülkelerin gıda sektörü çalışanları için yeterli koruma sağlanması, insani yardım kapsamında kritik önem taşıyan gıda malzemelerinin engelsiz bir şekilde hedefe ulaşmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca ticari koridorların açık tutulması ve tarım ürünleri tedarik zincirlerinin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Guterres, “kimlerin açlıktan ve yetersiz beslenmeden mustarip olduğu, bulundukları yer ve ne tür desteğe ihtiyaçları olduğu” konusunda daha hızlı bilgi alabilmek için bilgi değişimi kapsamının genişletilmesi gerektiğini yazdı.

Guterres, “Ülkeler, özellikle küçük çocuklar, hamile ve emziren kadınlar, yaşlılar ve diğer yüksek riskli gruplar için güvenli gıdalara garantili erişim sağlamalı” ifadesini kullandı.

49 milyon kişi aşırı yoksullukla karşı karşıya

Dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini ve her beş çocuktan birinin yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği yaşadığını belirten Guterres, ''Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor'' ifadesini kullandı.

Guterres, ''49 milyon kişi daha pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir. Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak'' diye konuştu.