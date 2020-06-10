ABD'de salgınla mücadelenin simge isminden uyarı: Mücadele daha yeni başladı

ABD’de koronavirüsle mücadelenin simge ismi haline gelen Anthony Fauci, salgının henüz yeni başladığı ve öngörülebilir bir geleceğe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Anthony Fauci, halihazırda pek çok salgın tedbirinin gevşetilmesinin ‘tadını çıkaran’ ABD’lilere soğuk duş etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

‘Biotechnology Innovation Organization’ tarafından düzenlenen bir video konferansta konuşan Fauci, gezegeni ele geçiren virüsle savaşın bitmekten çok uzak olduğunu, mücadelenin henüz başladığını söyledi.

'En büyük kabusum'

Koronavirüsün ‘en büyük kabusu’ olduğunu vurgulayan Fauci, “Dört aylık bir süre içerisinde bütün dünyayı yıkıma sürükledi. Dünya çapında milyonlarca ve milyonlarca enfeksiyon var. Ve henüz bitmedi. Nerede bitecek? Daha henüz bunun başlangıcındayız” dedi.

Salgının bu denli çabuk yayılması karşısında şaşırdığını saklamayan Fauci, “Yani Ebola korkutucuydu. Ama Ebola asla küresel bir şekilde kolayca aktarılamaz. HIV, onun kadar önemli, uzunca bir sürede yayıldı” sözleriyle koronavirüsün önceki sağlık krizlerine benzemediğini vurguladı.

'Aşı alanında birden fazla kazanan olacak'

Ancak tüm bu olumsuz verilere karşılık ilaç endüstrisinin elinden geldiğini yaptığı belirten Fauci, “Aşı alanında birden fazla kazanan olacak çünkü tüm dünya için aşılara ihtiyacımız olacak. Milyarlarca ve milyarlarca doz” ifadelerini kullandı.

Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de karantina tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor. Ancak George Floyd’un öldürülmesiyle yeniden alevlenen polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolarının vaka sayılarında artışa neden olmasından endişeleniyor.