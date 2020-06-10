Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: Normalleşme süreci yanlış anlaşıldı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, normalleşme sürecinin insanlar tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir süreç" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi, Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı sonrası yaşananları değerlendirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının devam ettiğine işaret eden Yamanel, AA muhabirine "Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumdadır. Hızlı yayılma ve ciddi hastalık yapma potansiyelini sürdürmektedir. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin yeni normal diye adlandırılan sürece uyum göstermemiz gerekmektedir. Küresel bağışıklığın kazanılabilmesi için ya toplumun büyük bir bölümü hastalığı geçirecek ya da çok etkin bir aşı bulunacaktır" dedi.

Yamanel, normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığına dikkati çekerek, "Bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir süreç" ifadelerini kullandı.

Çok etkin bir tedavinin bulunmasıyla da eski normale dönülebileceğini ifade eden Yamanel, şunları kaydetti:

"Yeni normalin sürdürülmesiyle hem kendimizi hem de tüm sevdiklerimizi, kolay yayılan ve özellikle risk grubundaki kişilerde ciddi hastalık oluşturan bu virüsten koruyabiliriz. Yeni normalin olmazsa olmaz bazı kuralları vardır. Bunlar mümkün olduğunca kalabalık olabilecek yerlerde bulunmamak, 1.5-2 metrelik sosyal mesafeyi korumak ve bununla birlikte uygun şekilde maske takmak, özellikle el hijyenimiz başta olmak üzere temizlik kurallarına uymak. Tabii ki bunların yanı sıra hem kişisel temizliğimize mümkün olduğunca özen göstermek hem de diğer çevresel temizliğe ve hijyen kurallarına da uymak gerekiyor. Kapalı alanlarda bulunmak riski arttırmakta olup, açık alanlar tercih edilmelidir."