Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang: Virüsün Çin'de ortaya çıktığını kesin olarak söyleyemeyiz

Çin'in yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) diğer ülkelerden önce tespit ettiğini belirten Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, bu durumdan yola çıkarak virüsün Çin'de ortaya çıktığının kesin olarak söylenemeyeceğini ifade etti.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang, "Çin'de salgın görüldü ancak koronavirüsün ana kaynağının Çin'de olduğunu söyleyemeyiz. Sadece biz herkesten önce tespit ettik ve önlem aldık" dedi.

'Soruşturma siyasi amaçlar için kullanılmamalı'

Pekin yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bağımsız bir soruşturma yürütülmesini desteklediğini ancak bunun siyasi amaçlar için kullanılmasına karşı çıktığını söyleyen Zhang, "Çin, DSÖ'nün yanı sıra diğer ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır. Bu bizim görevimiz ve yükümlülüğümüz. Ancak Kovid-19'un kaynağını belirlemenin siyasi değil, bilimsel bir konu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Tüm verileri DSÖ'ye sunduk'

Zhang, Çin'in Kovid-19'la ilgili tüm verileri DSÖ'ye sunduğunun ve DSÖ'nün tüm taleplerini yerine getirdiğinin altını çizdi.

Bu arada Zhang, ABD yönetiminin Kovid-19 yayılmasına zamanında müdahale etmek yerine seçim süreciyle ilgilendiğini ve bu nedenle önlem almakta geciktiğini kaydetti.

'ABD önlem almakta geç kalınca Çin'i suçlamaya başladı'

Çinli diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'de salgın başladığında Washington zamanında müdahale edip salgınla etkili mücadeleyi sağlayacak önlemleri almadı. Seçim kampanyasına daha fazla önem verdiler. Ancak ABD'liler hükümetin salgınla mücadelesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmeye başlayınca, ABD hükümeti her şeyde Çin'i suçlamaya başladı. Çin, bu suçlamaları reddediyor. Biz her zaman şeffaf şekilde hareket ettik."