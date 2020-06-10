Rusya’da antikor testi yapılan 650 bin kişinin yüzde 14’ünde koronavirüse karşı bağışıklık tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, antikor testi yapılan 650 bin vatandaşın yaklaşık yüzde 14’ünde koronavirüse karşı bağışıklık tespit edildiğini söyledi.

Rusya’nın 46 bölgesinde 650 bin kişi üzerinde antikor testi yapıldı. Popova’ya göre, teste katılanların yaklaşık yüzde 14’ünde koronavirüse karşı bağışıklık tespit edildi.

Popova, “Bu araştırmaları sistematik olarak yaptığımız yerlerde bu durumdaki insanların sayısının ikiye katlandığını görüyoruz. Yani virüsle temas ettikten sonra oldukça yüksek sayıda kişide bağışıklık oluşuyor” dedi.

Popova bağışıklığın en iyi çocuklarda geliştiğini ifade etti. Araştırmaya katılan ve en büyüğü 17 yaşında olan çocukların yaklaşık yüzde 20’sinde bağışıklık gözlendi. 18 ila 64 yaş arası insanların yüzde 14’ünde, 65 yaş üstü insanların yüzde 11’inde bağışıklık tespit edildi.