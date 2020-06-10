Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Maskenin usulüne uygun şekilde takılmaması durumunda cezai müeyyide uygulanmalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirme yaptı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımında bulunan Özlü, şunları kaydetti:

"Otobüste, dolmuşta ve diğer kalabalık, kapalı alanlarda, uyarıya rağmen maskenin usulüne uygun şekilde takılmaması durumunda cezai müeyyidenin mutlaka uygulanması gerekiyor. Mesafenin korunmasının güç olduğu böyle dar, kalabalık alanlarda maskesiz Kovid-19 taşıyıcısı bir kişi, orada bulunan kişileri riske atmış oluyor; onun yüzünden araçtakiler temaslı olarak 14 gün izolasyona alınabiliyor, hastalanabiliyor. Buna kimsenin hakkı yok."

Mesafenin korunmasının güç olduğu böyle dar, kalabalık alanlarda maskesiz Covid 19 taşıyıcısı bir kişi, orada bulunan kişileri riske atmış oluyor; onun yüzünden araçtakiler temaslı olarak 14 gün izolasyona alınabiliyor, hastalanabiliyor. Buna kimsenin hakkı yok. 2 — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 10, 2020

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