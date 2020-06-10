Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 922

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 4 bin 746'ya yükseldi. Vaka sayısı, bugün tanı konan 922 kişiyle birlikte 173 bin 036'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 4 bin 746'ya yükseldi.

Bugün, 922 kişiye daha tanı kondu. Bu 922 kişiyle birlikte toplam vaka sayısı 173 bin 036 oldu.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Bugün sağlığına kavuşan 2 bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 146 bin 839'a ulaştı.

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dHfVy9datB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tanı konan hasta sayısının, yeni iyileşen hasta sayısının yüzde 40'ı kadar olduğunu söyledi. Koca, "Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadesini kullandı.