Kayıt
22:33 10 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Koronavirüs test

    Rus asıllı ABD’li profesör, Kovid-19 hakkında şaşırtıcı detaylar verdi

    © Sputnik /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104209/39/1042093942_0:298:3071:2026_1200x675_80_0_0_c64d3515eb84a4b4e6ba10423bef4f73.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202006101042227268-rus-asilli-abdli-profesor-kovid-19-hakkinda-sasirtici-detaylar-verdi/

    Rus asıllı ABD’li biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Ancha Baranova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu geçiren kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştıramadıklarını, ancak bu kişilerin doktor gözetiminde kalmaları gerektiğini anlattı.

    ABD’deki George Mason Üniversitesi’ne bağlı Sistem Biyolojisi Okulu’ndan Profesör Ancha Baranova, Moskovskiy Komsomolets gazetesine verdiği demeçte Kovid-19 enfeksiyonunu geçiren kişilerin bir süre daha doktor gözetiminde tutulması gerektiğini belirtti.

    ‘Enfeksiyonu geçirenler bir süre sağlık durumlarını takip etmeli, uzmanlarla iletişimde kalmalı’

    Baranova, enfeksiyonu geçiren kişilerin sağlık durumlarını takip etmeleri ve uzmanlarla iletişim halinde kalmaları gerektiğine, zira virüs sonrası iyi uyku, temiz hava ve egzersizle geçecek uzunca bir rehabilitasyon süresine ihtiyaç duyacaklarına dikkat çekti.

    Doktorların bu kişilere destek özellikli ilaç ve vitamin kürü de önerebileceklerini söyleyen Baranova, “Bu kişiler, karantinadan sonra dahi yüzde 100 sağlıklı olduklarını düşünmemeli. Birçoğu, kendilerine nasıl bakacaklarına ve müteakip tıbbi takibe bağlı olarak sağlıklarına yüzde 95’e kadar oranda kavuşabilecek” diye konuştu.

    © AFP 2020 / ANGELA WEISS
    New York Times: Koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde beklenmedik bir artış kaydedildi
    ‘Hastalığı geçirenler böbreklerini kontrol ettirmeli ve beyin MR tomografisi yaptırmalı’

    Bakıma hastalıktan hemen sonra başlanması gerektiğini vurgulayan Baranova, örneğin bir kişinin hastalığı geçirdikten 1 yıl sonra yoga kursuna başlamasının sağlığına gerektiği kadar faydalı olmayacağını aktardı.

    Profesör Baranova, koronavirüsü geçirenlerin ve özellikle solunum cihazına bağlananların böbreklerini tahlil ettirmeleri gerektiğine dikkat çekerek, ayrıca tüm yaşlı hastalara, gözden kaçan mikro kanamaların kontrolü için beyin MR tomografisi çekmeleri önerildiğinin altını çizdi.

    ‘Antikorların gelişmiş olması bulaşıcılığın olmadığını göstermez’

    Koronavirüs antikorlarının ‘hala çoğalan virüsle bir arada’ gelişebileceğini belirten uzman, bu nedenle antikorlu olsa da kişilerin virüsü bulaştırmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

    Semptomlar bittikten iki hafta sonra insanların enfeksiyonu bulaştırma olasılığın kalmayabileceğini söyleyen Baranova, ancak bu sürenin farklı kişilerde farklılık gösterebildiğini, zira bazılarının semptomlardan 1 hafta sonra dahi tehlikesiz hale geldiklerini, bazılarındaysa 10 gün sonra dahi semptomların geri döndüklerinin görülebildiğini aktardı.

    © Sputnik / Кирилл Каллиников
    Rusya’da antikor testi yapılan 650 bin kişinin yüzde 14’ünde koronavirüse karşı bağışıklık tespit edildi
    Asya ülkelerinde üçlü test prosedürü

    Asya ülkelerinde bu durumlarda üçlü PCR test yönteminin kullanıldığını anlatan Baranova, ilk testin semptomlar kesildikten en erken 72 saat sonra yapıldığını, daha sonra yapılacak iki testle birlikte tüm testlerinin negatif çıkma şartı olduğunu, testlerden birinin pozitif çıkması halinde tüm prosedürün yeniden tekrarlandığını ifade etti.

    ‘Hastalığı geçiren herkes kalıcı bağışıklık kazanmayabilir’

    Hastalığı geçiren herkesin kalıcı bağışıklık kazanmadığını da belirten uzman, şunları söyledi:

    “Daha ciddi hastalanan, yüksek ateşle geçiren kişilerin koronavirüse karşı daha güçlü bir bağışıklık kazandıkları, hafif bir korkuyla atlatan (iki gün boyunca ateşlenen, biraz öksüren, tomografide hafif derecede pnömoni olduğu görülen) kişilerde ise bağışıklığın hiç kalmadığı gözlemlendi. Ancak, bu gözlemler sırasında sıklıkla istisnaların da görüldüğünü ve bu istisnaların oranının tam olarak ne olduğunu hiç kimsenin söyleyemeyeceğini belirtmek isterim.”
    Etiketler:
    Karantina, Bağışıklık, Koronavirüs testi, böbrek yetmezliği, Antikor, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batı Kudüs'ün Safra Meydanı'ndaki Kudüs Belediye binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince öldürülmesini protesto etti.
    İsrail polisinin otizmli Filistinliyi öldürmesi protesto edildi
    Karikatür
    Venezüella Dışişleri Bakanı: Guaido, Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındı
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet