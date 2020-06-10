Rus asıllı ABD’li profesör, Kovid-19 hakkında şaşırtıcı detaylar verdi

Rus asıllı ABD’li biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Ancha Baranova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu geçiren kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştıramadıklarını, ancak bu kişilerin doktor gözetiminde kalmaları gerektiğini anlattı.

ABD’deki George Mason Üniversitesi’ne bağlı Sistem Biyolojisi Okulu’ndan Profesör Ancha Baranova, Moskovskiy Komsomolets gazetesine verdiği demeçte Kovid-19 enfeksiyonunu geçiren kişilerin bir süre daha doktor gözetiminde tutulması gerektiğini belirtti.

‘Enfeksiyonu geçirenler bir süre sağlık durumlarını takip etmeli, uzmanlarla iletişimde kalmalı’

Baranova, enfeksiyonu geçiren kişilerin sağlık durumlarını takip etmeleri ve uzmanlarla iletişim halinde kalmaları gerektiğine, zira virüs sonrası iyi uyku, temiz hava ve egzersizle geçecek uzunca bir rehabilitasyon süresine ihtiyaç duyacaklarına dikkat çekti.

Doktorların bu kişilere destek özellikli ilaç ve vitamin kürü de önerebileceklerini söyleyen Baranova, “Bu kişiler, karantinadan sonra dahi yüzde 100 sağlıklı olduklarını düşünmemeli. Birçoğu, kendilerine nasıl bakacaklarına ve müteakip tıbbi takibe bağlı olarak sağlıklarına yüzde 95’e kadar oranda kavuşabilecek” diye konuştu.

Bakıma hastalıktan hemen sonra başlanması gerektiğini vurgulayan Baranova, örneğin bir kişinin hastalığı geçirdikten 1 yıl sonra yoga kursuna başlamasının sağlığına gerektiği kadar faydalı olmayacağını aktardı.

Profesör Baranova, koronavirüsü geçirenlerin ve özellikle solunum cihazına bağlananların böbreklerini tahlil ettirmeleri gerektiğine dikkat çekerek, ayrıca tüm yaşlı hastalara, gözden kaçan mikro kanamaların kontrolü için beyin MR tomografisi çekmeleri önerildiğinin altını çizdi.

‘Antikorların gelişmiş olması bulaşıcılığın olmadığını göstermez’

Koronavirüs antikorlarının ‘hala çoğalan virüsle bir arada’ gelişebileceğini belirten uzman, bu nedenle antikorlu olsa da kişilerin virüsü bulaştırmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Semptomlar bittikten iki hafta sonra insanların enfeksiyonu bulaştırma olasılığın kalmayabileceğini söyleyen Baranova, ancak bu sürenin farklı kişilerde farklılık gösterebildiğini, zira bazılarının semptomlardan 1 hafta sonra dahi tehlikesiz hale geldiklerini, bazılarındaysa 10 gün sonra dahi semptomların geri döndüklerinin görülebildiğini aktardı.

Asya ülkelerinde bu durumlarda üçlü PCR test yönteminin kullanıldığını anlatan Baranova, ilk testin semptomlar kesildikten en erken 72 saat sonra yapıldığını, daha sonra yapılacak iki testle birlikte tüm testlerinin negatif çıkma şartı olduğunu, testlerden birinin pozitif çıkması halinde tüm prosedürün yeniden tekrarlandığını ifade etti.

‘Hastalığı geçiren herkes kalıcı bağışıklık kazanmayabilir’

Hastalığı geçiren herkesin kalıcı bağışıklık kazanmadığını da belirten uzman, şunları söyledi:

“Daha ciddi hastalanan, yüksek ateşle geçiren kişilerin koronavirüse karşı daha güçlü bir bağışıklık kazandıkları, hafif bir korkuyla atlatan (iki gün boyunca ateşlenen, biraz öksüren, tomografide hafif derecede pnömoni olduğu görülen) kişilerde ise bağışıklığın hiç kalmadığı gözlemlendi. Ancak, bu gözlemler sırasında sıklıkla istisnaların da görüldüğünü ve bu istisnaların oranının tam olarak ne olduğunu hiç kimsenin söyleyemeyeceğini belirtmek isterim.”