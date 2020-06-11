Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Kısıtlamaların kaldırılması süreci 2 ay alacak

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Kovid-19 salgını nedeniyle kentte uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için bir plan hazırladıklarını, sürecin 2 ay alacağını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Moskova’da vaka sayısının düşüşte olduğunu ve durumun yönetilebilir olduğunu gösteren en pozitif verilere rağmen salgını tamamen yenmek mümkün değil. Ama gördüğümüz göstergelerden hareketle normal hayata planlı, yavaş yavaş, kademeli olarak geçmek mümkün" dedi.

Belediye Başkanı, "Şu anda tiyatro, sinema, konser, spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklerle ilgili kısıtlamalarımız devam ediyor. Bu kısıtlamaları kaldırma yönündeki kararlar muhtemelen Temmuz başında alınacak" ifadelerini kullandı.

Kentte tüm temel kısıtlamalar en son 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

Moskova, 1195’i son 24 saatte olmak üzere tespit edilen 199 bin 785 vaka ile Rusya’nın Kovid-19'dan en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. 113 bin 533 hasta iyileşirken 3 bin 85 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca son 24 saatte iyileşen hasta sayısının (3796) yeni vaka sayısından yaklaşık 3 kat daha fazla olması dikkat çekti.