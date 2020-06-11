Moskovalı doktorlar koronavirüsle mücadelede yardım için Rusya’nın çeşitli bölgelerine yola koyuldu

Moskova’daki hastanelerde görevli 40 doktordan oluşan altı sağlık ekibi, koronavirüsle mücadele kapsamında yardım etmek amacıyla Rusya’nın çeşitli bölgelerine hareket etti.

Aralarında Moskova Bölgesi’nin Kommunarka kentindeki 40 no.lu hastanenin başhekimi Denis Protsenko, Moskova 52 numaralı hastanenin başhekimi Maryana Lısenko gibi başkentte koronavirüsle mücadelede adlarını duyuran doktorların da bulunduğu sağlık ekipleri, Rusya’nın Kuzey Osetya-Alanya, İnguşetya, Baykal, Dağıstan, Vladimir ve Pskov bölgelerine hareket etti.

Kommunarka kentindeki 40 no.lu hastanenin başhekimi Denis Protsenko’nun başında bulunduğu ekip Dağıstan’a, Moskova 52 numaralı hastanenin başhekimi Maryana Lısenko’nun ekibi ise Baykal bölgesine doğru yola koyuldu.

Protsenko’nun yönetimindeki ekip Dağıstan’a gidiyor

Basın mensuplarına bilgi veren Protsenko, “Ekibimiz Dağıstan’a gidiyor. Başlıca yapacaklarımız, tıbbi yardım ve organizasyon anlamında meslektaşlarımıza destek olmak. Moskova’nın salgınla ilk olarak yüzleşmiş olması herkesin malumu, elbette ki Moskova’nın sisteminde birikmiş deneyim en büyük. Hastalıkta gerileme görüldüğünü dikkate alacak olursak, deneyimlerimizi bölgelere taşıma kararının kesinlikle mantıklı olduğu görüşündeyim” diye konuştu.

Doktorlar, kişisel koruma gereçleri dahil olmak üzere işe başlamak için gerekli her şeyle donatılmış durumda. Ayrıca daha önce bölgelerdeki hastanelere kostüm, ilaç, hızlı testler ve tıbbi donanmlar teslim edilmişti.

Moskovalı doktorlar, yerel doktorlarla koronavirüs hastalarına tedavi ve yoğun bakım sağlama, hastaneleri Kovid-19 koşullarında çalışacak şekilde düzenleme konusundaki deneyimlerini paylaşacak, polikliniklerinin çalışmalarını düzenleme, uygulama dersleri organizasyonlarında yardım edecek, ayrıca hastaları muayene etmeye, danışmanlık ve teşhis desteğine devam edecek.