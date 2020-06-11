İtalyan virolog: Koronavirüs zayıflıyor, bu ikinci salgın dalgasının olmaması için umut verici

İtalya’daki Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi’nden Virolog Massimo Clementi, son araştırmaların koronavirüsün zayıfladığını gösterdiğini, bunun sonbaharda ikinci bir salgın dalgası olmamasını ümit etme olanağı verdiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Clementi, “Mayıs ayında doktorlarımız hastalığın şiddetinin giderek azaldığını belirtmişti. Bu arada sadece hasta sayısının genel olarak düşmesi değil, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hastaların sayısının azalması da söz konusuydu. Aynı zamanda evde tedavi edilebilecek hasta sayısı da artmıştı” dedi.

Çok sayıda araştırma yaptıklarını belirten Clementi, “1 ilâ 15 Mart arasında hastaneye yatırılan 100 hasta ile mayıs ayının ikinci yarısında hastaneye yatırılan hastaları karşılaştırdık” ifadelerini kullandı.

‘Salgının başlarında hastalardaki virüs yükü daha fazlaydı’

Clementi’ye göre, inceleme neticesinde salgının başlarında yatırılan hastalardaki virüs miktarının, mayıs sonlarında hastaneye yatırılanlardakinden 10 kat daha fazla olduğu saptandı. Kliniklerdeki tablonun iyileşmesi ve hastalardaki virüs yükünün giderek azalması, koronavirüsün giderek zayıfladığı anlamına geliyor.

“Henüz bunu tamamen emin bir şekilde teyit edemeyiz ancak yüksek ihtimalle durum böyle” diyen Clementi, salgın konusunda farklı aşamalardan geçen ülkelerden edinilen verilerin de bu bilgiyi desteklediğini ifade etti.

‘Virüs mutasyon geçirerek vücuda adapte oluyor'

‘Virüs her yerde aynı yönde bir değişimden geçiyor’

İngiltere’nin başkenti Londra’dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırmayı anlatan Clementi’ye göre, İngiliz bilim insanları virüsün Çin, Avrupa, ABD’de tespit edilen farklı genom dizilimlerini inceledi ve bunları salgının farklı aşamalarında analiz etti. İncelemeler neticesinde ise virüs genomunun mutasyona uğrayan belli başlı bölgeleri olduğu tespit edildi. Bu virüsün çok biçimlenebilir olduğunu ve çeşitli mutasyonlar geçirerek insan vücuduna adapte olabildiğini gösteriyor.

Clementi, “Bunlar salgının geleceği bakımından çok iyi haberler. Bahsettiğim süreç, salgındaki aşama ve bulunulan coğrafi konum fark etmeksizin tüm ülkelerde gerçekleşiyor. Virüs her yerde aynı yönde bir değişimden geçiyor. Bazı yerlerde daha hızlı, bazı yerlerde daha yavaş olsa da. Virüs giderek şiddetini yitiriyor, adapte oluyor ve zayıflıyor” dedi.

Clementi, yakında yeni tip koronavirüsün çok daha zayıflayacağını ve diğer koronavirüsler gibi insanlarda sadece sıradan solunum rahatsızlıklarına yol açacağı varsayımında bulundu.

‘Düşündüğümüz gibi giderse durum tekrarlanmaz’

Sonbaharda ikinci bir dalga olması olasılığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Clementi, bunun olmamasını umduğunu söyledi. Clementi, “Virüs düşündüğümüz gibi şiddetini yitirmeye devam ederse bu kış durum tekrarlanmaz” dedi.