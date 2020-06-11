Koca: Büyükler, büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili olarak paylaşımda bulundu.
"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu" diyen Koca, şöyle devam etti:
"Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."
Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim. pic.twitter.com/74bnvF2AIF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020
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