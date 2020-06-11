Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 987

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 4 bin 763'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise, bugün tanı konan 987 kişiyle birlikte 174 bin 023 oldu.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 1021 sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860'a yükseldi.

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BCbGbRGpGP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

'Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni rakamları kişisel Twitter hesabında yorumladı. Test sayısında 2.5 milyona ulaşıldığının altını çizen Koca, "Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" dedi.