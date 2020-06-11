Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, birkaç Kovid-19 aşısının ortaya çıkmasını en iyi seçenek olarak görüyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muraşko, "Piyasada birden fazla aşının olması her zaman en iyi seçenektir. Aşılar, farklı platformlarda ve farklı türlerde üretililirler ve belirli bir ilacın güvenlik profili de dahil olmak üzere kimin için kullanılabileceğinin belirlendiği farklı gruplar vardır" dedi.

Doğal iklimsel faktörler veya diğer ülkelerden enfeksiyonun tekrar getirilmesinin Rusya'daki Kovid-19 ile ilgili durumu olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten Muraşko, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç faktör var. Bugün istatistikler, durumun istikrara kavuştuğu bölge veya devletlere tekrar dışarıdan enfeksiyon getirilebildiğini gösteriyor. Ama aynı zamanda iklimsel faktörler de var."