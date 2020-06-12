Rusya: ABD’nin Gürcistan ve Ukrayna’daki laboratuvarlarında koronavirüs bahanesiyle tehlikeli denemeler yapılıyor

ABD’nin Ukrayna ve Gürcistan’daki 'çifte amaçlı' laboratuvarlarındaki etkinlikten endişe duyduklarını belirten Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, bu laboratuvarlarda koronavirüs salgınına karşı mücadele adı altında tehlikeli deneylerin yapıldığını söyledi.

Gürcistan’daki Lugar laboratuvarı ile Ukrayna genelindeki 10’dan fazla laboratuvarın olduğunu dile getiren AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç’e göre, bu laboratuvarların yapımında, finansmanında ve faaliyetinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kontrolündeki ABD Tehditleri Azaltma İdaresi, Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü, ABD Ordusu Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve diğer kurumlar yer alıyor.

AGİT Konseyi toplantısında konuşan Rus diplomat, bu laboratuvarlarda veba ve kanamalı ateşlerinin ajanları gibi tehlikeli patojenler üzerinde kapalı denemelere ilişkin medyaya sızan farklı bilgilere dikkat çekerek, “Özellikle mutasyon formları, virüslerin modifikasyonu ve bulaşıcılık yeteneğini artırma üzerinde yapılan araştırmalar üzerinde duruluyor. ABD’li askeri doktorlarının Gürcü denekler üzerinde yürüttüğü şüpheli denemelere ilişkin haberler tedirgin ediyor” ifadesini kullandı.

ABD’nin bu eylemlerinin, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ni uyguladığı yönünde soru işaretleri yarattığını kaydeden Lukaşeviç, Washington’un laboratuvarlardaki tüm çalışmaların tamamen insani amaçlı olduğunu söylemesine rağmen hiçbir delil sunmadığına dikkat çekerek, “AGİT üyesi ülkelerin topraklarında, bu ülkelerin yönetimleri tarafından kontrol edilmeyen faaliyet, örgütün sorumluluk bölgesindeki güvenliği azaltıyor” dedi.