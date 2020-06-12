VIP taşımacılık, uçak ve otobüslerin önüne geçti: İşler yüzde 400 arttı

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte tatile çıkan vatandaşlar uçak ve yolcu otobüslerinin yerine özel şoförlü VIP (Çok Önemli Kişi) araçları tercih etmeye başladı. Bazı firmalar şehir dışı işlerine yetişemezken bazıları ise araç sayılarını yükseltmeye başladı.
Yaz aylarında uçaktan inen tatilcileri kalacakları otellere veya evlerine özel hizmet veren VIP araçlar, bu yıl evden eve ya da evden otele hizmet vermeye başladı. Özellikle, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Karadeniz ve İç Anadolu’dan Bodrum’a tatile gelmek isteyenler şoförlü özel araç kiralamayı tercih ediyor.
4 kişilik bir ailenin uçak masrafıyla, özel şoförlü VIP araçların fiyatının aynı olması insanlara cazip geliyor.
Şehir içinde düşüş, yurt içinde artış görüldü
Yaz ayı boyunca şehir içinde yolcu taşıyan VIP araçların geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 düşüş yaşandığı öğrenildi. Yurt içi, şehirler arası taşımacılığında ise yüzde 400 artış yaşandığı öğrenildi. On kişilik bir VIP aracın sosyal mesafe kuralları nedeniyle yolcu kapasitesi yüzde 50’ye düşürüldü. Şoförle birlikte 5 kişi alabilen VIP araçlar Bodrum’a şehir dışından gelmek isteyenleri evlerinden alıp tatilleri bitince tekrar evlerine kadar bırakıyor.
‘Aynı aileden olanlara esnek davranılmalı’
Şenkal, ailelerin taşımalarında biraz daha esnek olunması gerektiğini belirterek, “Ailelerde genelde 5 kişi sayı popülasyonu söz konusu. Bizim araçlarımızda 10 kişilik, şoför dahil 5 kişi olmak zorunda. Bunun kademeli olarak, ailelerde 5 ya da 6 kişiye yükseltilmesini, yetkilerden aile içinde biraz daha esnek olmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Uçakla aynı fiyattayız’
Türkiye’nin birçok bölgesinden talep olduğunu söyleyen Can Şenkal, “İç Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinden ciddi bir talep var. Direk evinden gelmek istediği otele veya yazlık evine özel ulaşım isteyen turistler var. Normalleşme süreciyle uçak biletlerinin fiyatları da düzelince belki biz biraz daha pahalı kalabiliriz ama şu an bir uçakla aynı fiyattayız” dedi.
Aracını tanıtarak şehir dışından daha çok iş aldığını söyleyen Rafet Emit Turhan, yolcuların VIP araçları tercih etmesinin sebebinin evlerindeymiş gibi yolculuk yapmaları olduğunu söyledi.
VIP transfer şoförü Nail Tosun ise geçen yıl şehir dışına neredeyse hiç gitmediklerini, bu yıl şehir dışı işlerinin yüzde 400 arttığını söyledi.
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