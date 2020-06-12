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    Özel şoförlü VIP araç

    VIP taşımacılık, uçak ve otobüslerin önüne geçti: İşler yüzde 400 arttı

    © İHA / EREN AYHAN
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (320)
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    Seyahat kısıtlamasının 1 Haziran’da kalkmasının ardından VIP yolcu taşıma araçlarının işleri yüzde 400 artış gösterdi. Şehirlerarası otobüsleri ve uçakları güvenilir bulmayan vatandaşlar yolculuklarını özel şoförlü VIP minibüslerle yapmaya başladı.

    Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte tatile çıkan vatandaşlar uçak ve yolcu otobüslerinin yerine özel şoförlü VIP (Çok Önemli Kişi) araçları tercih etmeye başladı. Bazı firmalar şehir dışı işlerine yetişemezken bazıları ise araç sayılarını yükseltmeye başladı.

    Yaz aylarında uçaktan inen tatilcileri kalacakları otellere veya evlerine özel hizmet veren VIP araçlar, bu yıl evden eve ya da evden otele hizmet vermeye başladı. Özellikle, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Karadeniz ve İç Anadolu’dan Bodrum’a tatile gelmek isteyenler şoförlü özel araç kiralamayı tercih ediyor.

    4 kişilik bir ailenin uçak masrafıyla, özel şoförlü VIP araçların fiyatının aynı olması insanlara cazip geliyor.

    Şehir içinde düşüş, yurt içinde artış görüldü

    Yaz ayı boyunca şehir içinde yolcu taşıyan VIP araçların geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 düşüş yaşandığı öğrenildi. Yurt içi, şehirler arası taşımacılığında ise yüzde 400 artış yaşandığı öğrenildi. On kişilik bir VIP aracın sosyal mesafe kuralları nedeniyle yolcu kapasitesi yüzde 50’ye düşürüldü. Şoförle birlikte 5 kişi alabilen VIP araçlar Bodrum’a şehir dışından gelmek isteyenleri evlerinden alıp tatilleri bitince tekrar evlerine kadar bırakıyor.

    Yurt içi işlerinin arttığını ama şehir içi işlerinin azaldığını söyleyen Esenkal turizm şirketi sahibi Can Şenkal, “Turizmde normalleşme adımları sonrasında, yurt içi yani şehir dışı VIP transfer çok ciddi bir artış söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yoğun bir talep yoktu. Şu anda şehir dışından gelmek isteyenler, hava yolundan ziyade VIP Bodrum transfer araçlarını tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.
    © İHA / EREN AYHAN
    Yurt içi işlerinin arttığını ama şehir içi işlerinin azaldığını söyleyen Esenkal turizm şirketi sahibi Can Şenkal, “Turizmde normalleşme adımları sonrasında, yurt içi yani şehir dışı VIP transfer çok ciddi bir artış söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yoğun bir talep yoktu. Şu anda şehir dışından gelmek isteyenler, hava yolundan ziyade VIP Bodrum transfer araçlarını tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

    ‘Aynı aileden olanlara esnek davranılmalı’

    Şenkal, ailelerin taşımalarında biraz daha esnek olunması gerektiğini belirterek, “Ailelerde genelde 5 kişi sayı popülasyonu söz konusu. Bizim araçlarımızda 10 kişilik, şoför dahil 5 kişi olmak zorunda. Bunun kademeli olarak, ailelerde 5 ya da 6 kişiye yükseltilmesini, yetkilerden aile içinde biraz daha esnek olmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    otobüs - bagaj - otogar - maske - koronavirüs - seyahat - Esenler'deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı
    © AA / Nevzat Yıldırım
    Otobüs biletlerine aile indirimi
    Şenkal, ailelerin araçlarla kimseye temas etmeden evden otele veya evden eve seyahat etmek istediklerini de sözlerine ekleyerek, “Koronavirüs tedbirleri gereği, aileler kendi bireyleriyle aile içi seyahat etmek istiyor. Uçaktansa VIP Bodrum transfer araçlarını tercih ediyorlar. Bizler de bu konuda yardımcı oluyoruz Bodrum’a gelenlere. Uçakla gelmek isteyen 4 kişilik bir ailenin gidiş ve dönüş maliyetini hesaplarsak VIP transferler daha ekonomik kalıyor. Yolcularımızı bulundukları ev adreslerinden alıyoruz, gelecekleri otel ya da yazlık evlerine, diledikleri adrese direk bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

    ‘Uçakla aynı fiyattayız’

    Türkiye’nin birçok bölgesinden talep olduğunu söyleyen Can Şenkal, “İç Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinden ciddi bir talep var. Direk evinden gelmek istediği otele veya yazlık evine özel ulaşım isteyen turistler var. Normalleşme süreciyle uçak biletlerinin fiyatları da düzelince belki biz biraz daha pahalı kalabiliriz ama şu an bir uçakla aynı fiyattayız” dedi.

    bilet
    © AA /
    Hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışta
    VIP Bodrum transferde çalışan İbrahim Meşeci ise şehir içi işlerinde azalma olduğunu söyleyerek, “Şehir içi işlerinden ciddi bir azalma var. Şehir dışı işlerinde talepler artmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Türkiye’nin birçok bölgesinden özel taşımacılık hizmeti istiyorlar. Direk evlerinden alıp gidecekleri otellere ya da yazlıklarına bırakıyoruz. Geçen yıllara göre bu yıl şehir dışı işlerimiz yüzde 300 artış söz konusu... VIP araçları tercih etmelerinin sebebi ise kendi ailesinin dışında herhangi kimse olmuyor araçta. Süre uzun olsa da güvenli olsun diyerek VIP transferleri tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    Aracını tanıtarak şehir dışından daha çok iş aldığını söyleyen Rafet Emit Turhan, yolcuların VIP araçları tercih etmesinin sebebinin evlerindeymiş gibi yolculuk yapmaları olduğunu söyledi.

    VIP transfer şoförü Nail Tosun ise geçen yıl şehir dışına neredeyse hiç gitmediklerini, bu yıl şehir dışı işlerinin yüzde 400 arttığını söyledi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (320)
    Etiketler:
    Maliyet, Ucuz, yolculuk, Koronavirüs, Yolcu otobüsü, VIP, Otobüs, Uçak
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