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    İtalya'da 'salgın soruşturması': Başbakan Conte ifade verdi

    © REUTERS / REMO CASILLI
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (272)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202006121042240006-italyada-salgin-sorusturmasi-basbakan-conte-ifade-verdi/

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgınının ilk döneminde kuzeydeki iki beldede karantina tedbirleri konusunda geç kalınıp kalınmadığı konusunda Bergamo savcılarına ifade verdi.

    İtalya’da salgının ilk günlerinde vaka ve ölümlerin hızla arttığı Bergamo vilayetine bağlı Alzano ve Nembro’da karantina tedbirlerinin geç uygulamaya konulup konulmadığına yönelik soruşturma kapsamında Başbakan Giuseppe Conte’nin ifadesine başvuruldu.

    Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota ve diğer savcılar, sabah saatlerinde başkentteki başbakanlık sarayı Chigi’de Conte ile bir araya geldi.

    İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Conte, şüpheli sıfatıyla değil bilgisine başvurulmak üzere yaklaşık üç saat boyunca o döneme ilişkin ifade verdi.

    Bu arada, Conte konuyla ilgili La Stampa gazetesine verdiği demeçte, salgının başında aldığı kararlar konusunda huzurlu olduğunu belirterek, “Bilim ve vicdana dayalı hareket ettim” dedi.

    Bakanlar da ifade verdi

    İngiltere-koronavirüs-tesis
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    Bergamolu savcılar, Başbakanın ardından İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da ifadesine başvurdu.

    Savcılar, mayıs ayı sonunda daha önce Bergamo’nun içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinin, Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana ve Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera'nın ifadelerini almıştı.

    Ülkede salgının başlangıcından bölgesel düzeyde karantina uygulamasına geçilen 8 Mart’a kadar olan sürede sıkı tedbirlerin uygulanmaması kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

    Söz konusu süreçle ilgili bölgesel yönetim, karantina kararını verme yetkisinin kendinde olmadığını savunurken, merkezi hükümet ise ilgili yasaların bölgesel yönetimlere bu yetkiyi verdiği görüşünde.

    Aileler 'önlemler geç alındı' diye şikâyet etti

    Salgında hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının sosyal medyada kurduğu ‘Şikâyet ediyoruz’ (Noi denunceremo) isimli oluşum, 10 Haziran'da Bergamo kentinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yaklaşık 50 suç duyurusu dosyası sunmuştu. Ailelerin suç duyurusunun temelinde, yetkililerin salgının erken dönemlerinde yayılmayı önleyici tedbirleri almadığı iddiası bulunuyor.

    İtalya'da ilk yerleşik vaka ve ilk ölümün olduğu 21 Şubat tarihi salgının resmi başlangıcı olarak kabul edilse de Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, hafta başında yaptığı açıklamada, salgının kentlerine ve ülkeye ocak ayının ilk günlerinde hatta aralıkta gelmiş olabileceğini dile getirdi.

    İtalya'da salgın nedeniyle 21 Şubat'tan bugüne kadar 34 bin 167 kişi hayatını kaybetti.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (272)
    Etiketler:
    Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Koronavirüs, Karantina, İfade, Bergamo, Soruşturma, Salgın, İtalya, Giuseppe Conte
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