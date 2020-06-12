Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15: Yeni vaka sayısı 1195

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 4 bin 778'e yükseldi. Yeni vaka sayısı 1195 olarak açıklandı. Koca, "Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 4 bin 778'e ulaştı. Bir günde 41 bin 013 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1195 kişiyle birlikte 175 bin 218'e yükseldi.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 1242 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/RteI0GjoDD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. Paylaşımında vaka sayısını büyük harflerle yazan Koca, "Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" ifadesini kullandı.