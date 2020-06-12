Alman bilim insanları: Maskeler koronavirüsün yayılmasını yavaşlatıyor

Almanya’da bir grup bilim insanı, maske kullanımının koronavirüse karşı mücadeleye yardımcı olduğunu ve yayılmasını yüzde 40 oranında yavaşlatabildiğini söyledi.

Forbes’un haberine göre bilim insanları, Almanya’nın Thüringen eyaletindeki Jena kentinin deneyimine işaret etti.

Jena, maske kullanımını zorunlu yapan ilk kentlerden biri. Maske zorunluluğu yürürlüğe girdikten 20 gün sonra kentteki vaka sayısının yüzde 25 oranında azaldığına, ardından da neredeyse sıfıra indiğine dikkat çeken uzmanlar, bununla birlikte Türingiya eyaleti ve genel olarak ülkenin diğer kentlerinde maske uygulamasının birkaç gün veya hafta geç yürürlüğe girdiğini ve bu kentlerde salgının yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Jena ve diğer kentlerindeki durumu maske zorunluluğu öncesi ve sonrası olarak karşılaştırdı. Daha büyük kentlerde maske kullanımından elde edilen etkinin çok daha hissedilir olduğu tespit edildi.

Maskelerin koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için nispeten ucuz bir yol olabileceğini dile getiren Alman bilim insanları, bazı bölgelerde maske zorunluğunun etkisini belirlemek zor olsa da araştırma sonuçlarının her şeye rağmen maske zorunluluğunun etkili olduğunu gösterdiğini kaydetti.