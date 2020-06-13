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    Akıllı maske

    Türkiye'de üretildi: Ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maske

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
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    Ateş, solunum ve öksürük sayısı ölçen akıllı maske üretildi. Uzun ömürlü maske, her 8 saatlik kullanımın ardından kendine özel tasarlanan kutusunda, UV ışınları ile 15 dakika içinde dezenfekte edilebiliyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Cerrahi, filtreli, kumaş ve daha onlarca çeşidi olan maskelere, bir de akıllı ve uzun ömürlü olanı eklendi. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen akıllı maskeler kullanıcının ateşini, solunumunu ve öksürük sayısını anlık olarak ölçüyor. Maske üzerindeki gösterge ise sadece kullanan kişiye değil, çevresindekilere de sağlık durumunu ile ilgili ipucu veriyor. Göstergede yanan yeşil ışık, kişi koronavirüs belirtileri gösteriyorsa kırmızıya doğru dönüyor ve bu durumda, yazılım üzerinde belirlenen kişi ve kurumlara, mobil uygulama aracılığıyla anlık bildirim yapılıyor.

    Almanya koronavirüs
    © AP Photo / Martin Meissner
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    'Ateşinizi, öksürük sayınızı ve solunumunuzu anlık ölçüyor'

    Akıllı maskenin özelliklerini anlatan Coronity Sağlık Teknolojileri şirketi CEO'su Mehmet İmrak  şunları söyledi: 

    "Aslında biz bu maskeyi tekstil şirketleri için uzun zamandır tasarlıyorduk. Tekstil ya da metal tozunun çok yüksek riskli olmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusunda maske ihtiyaçlarının karşılanması gibi bir gereksinim vardı. Tabii kovid süreci içinde biz maskede hemen hızlı bir değişiklik ve revizyona giderek hazırlamış olduğumuz maske tasarımına bazı sensörleri değiştirerek ve ekleyerek özelliklerini, kovid sürecindeki insanların günlük korunmasına yönelik bir hale getirelim ve onların korunması ile birlikte de halk sağlığına bir katkımız olsun diyerek başladık. Maskenin en önemli özelliklerinden birisi, ateşinizi anlık olarak ölçmesi, solunum durumunuzu ölçmesi ve öksürük sayınızı ölçmesi. Her saniye ölçümleme yapıyor ve bunları kaydederek geçmiş verileriniz ile karşılaştırıyor. Eğer ölçümlerinizde herhangi bir şekilde değişiklik yoksa, sağlıklıysanız bunu burun kısmında yanan yeşil ışıkla, size sağlıklı olduğunuzu, karşınızdaki kişiye de size rahatlıkla yanaşabileceğini belirtiyor. Ama gün içinde ateşiniz yükselirse ve bu süreklilik arz etmeye devam ederse, bunların süreklilik arz etmesi durumunda kırmızıya doğru dönmeye başlıyor ve hem karşınızdaki kişiye 'bana yanaşma' demenizi sağlıyor, hem de doktora gitme ihtiyacınızın olup olmadığı konusunda size bilgi vermiş oluyor"

    'Mobil uygulama anlık bildirim gönderiyor'

    Maskenin  mobil uygulaması sayesinde, kullanıcıların sağlık durumu kötüye gittiğinde yazılım üzerinde belirlenen kişi ya da kurumlara bildirim yapıldığını ifade eden İmrak, "Maskenin mobil uygulaması var, sağlık verileri de bu uygulama üzerinden takip edilebiliyor. İş yerinde çalışanlar için çok büyük bir avantaj sağlıyor çünkü iş yerindeki en büyük sıkıntı, korona süreci içinde yan yana çalışamamak. Yan yana çalışamamanın da bütün ekonomiye büyük bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı çözebilmenin en önemli noktası maske takmaktı. Ama günümüzde kullanılan maskelerin hiçbiri sizin yan yana çalışmanız imkan yaratmıyor. Bu akıllı  maske sizi, eskisi gibi yan yana çalıştırıyor. Biz ilk 19 Mayıs itibarıyla ön siparişleri açmıştık. 3 gün içinde tam 9 ülkeden distribütörlük talepleri geldi, çok yoğun bir talep ile karşılaştık. Reklam yapmamamıza rağmen, herkes duymuş ve inanılmaz yoğun bir talep geldi. İnsanlar böyle akıllı bir maskenin Türkiye'den çıkmasına hayret ettiler. Bakanlık düzeyinden de bizi arayanlar oldu. Maskemiz ile çok ilgilendiler. Şu anda üretimlerimizi ekonomisi bozulmuş olan plastik ve tekstil üreticilerinde yapıyoruz. Bizim asıl amacımız, hem o üreticilerin ekonomisine katkı sağlamak, hem de kendimizin yeniden yatırım yaparak bir zorunluluk halinde insan çalıştırmaksızın, mevcut işlerinde çalışanlara destek sağlayabilmek. Bu sayede biz işi bölümlendirdik ve ekonomiye bambaşka bir katkı sağlama imkanı bulduk" dedi. 

    Özel kutusunda UV ışınları ile temizleniyor

    Maskenin temizliğinin ise kendi özel kutusunda yapıldığını dile getiren İmrak, "Kendine özel bir kutusu var, bu kutunun içine koyduğunuzda ultraviyole ışınları ile her noktasına ve filtrelerinin aralarına kadar 15 dakika boyunca kendi kutusu içerisinde insan sağlığına zarar vermeksizin temizliğini yapıyor. Aynı zamanda bu filtrelerin ikisi yıkanabilir filtre. Bunlar da su altında temizlenebiliyor. O filtreler alışık olduğumuz, günlük hayatta önceden de kullanıyor olduklarımız toz filtreleri. 8 saat kullanımdan sonra kutusunda 15 dakika tutmanız hem ürünü şarj etmenizi hem de onun temizlenmesini sağlıyor" diye konuştu. 

    2 günlük N95 maske fiyatına ömürlük maske

    Maskenin fiyatları ile ilgili ise İmrak, "Bütün dünya şu anda maske sıkıntısı içerisinde, Türkiye'nin böyle bir atılım yapması, dünya pazarında hızlı bir yer alabileceği, gerçekten teknoloji satabileceği bir avantaj yaratıyor. Biz şu anda Türkiye'den yurtdışına teknoloji ihraç edebilen ülkeler arasında yer almaya başladık. Aslında şu anda piyasada satılan küçücük UV kutuları fiyatında diyebiliriz. Normalde 499 lira bir fiyatı var ama bugün itibarıyla baktığınızda bir N95 maskenin bile fiyatı 150-200 lira civarı. Gerçek koruma sağlayabilen 2 günlük bir maske fiyatına siz ömür boyu kullanabileceğiniz bir maske alabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Solunum cihazı, Solunum, Öksürük, Ateş, Koronavirüs, Türkiye
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