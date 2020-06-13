Prof. Dr Mustafa Çetiner: Vakaların artmasının nedeni süper bulaştırıcılar, ateş ölçümü sizi korumayacak

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, yeniden yükselişe geçen vaka sayıları hakkında ''AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak'' yorumunu yaptı.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.195 oldu.

Rakamların yeniden yükselişe geçmesi, ikinci dalganın geleceğine dair tartışmalara neden olurken İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, “Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil” dedi. Gazete Duvar'ın haberine göre Çetiner, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

'Vakalardan süper bulaştırıcılar sorumlu'

“New York’ta 5 bin 700 korona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak.

Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.”

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C) Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil.

D) New York'da 5700 #coronavirus (#COVID19) hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak pic.twitter.com/wBfRRndUOv — Prof. Dr. Mustafa Çetiner (@profdrcetiner) June 13, 2020

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