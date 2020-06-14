Rusya’da geçen nisanda 2 bin 712 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre geçen nisan ayında Rusya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 712 kişi, o dönemde ölenlerin Kovid-19 hastalarının toplam sayısındaki payı ise yüzde 2.4 oldu.

Rosstat’ın açıkladığı verilere göre geçen nisanda Rusya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 712 kişi, o dönemde ölenlerin Kovid-19 hastalarının toplam sayısındaki payı ise yüzde 2.4 oldu.

Kurumun Birleşik Devlet Nüfus Sicilinin bilgilerine dayandırdığı verilere göre 2 bin 712 kişi arasından 1.660 kişide Kovid-19, ölümün başlıca nedeni olarak gösterildi.

Rosstat genel olarak Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümleri birkaç gruba ayırdı

1. grup: Ölümün başlıca nedeni Kovid-19 oldu, virüs tamamıyla tanımlandı, hastalara henüz yaşarken ya da öldükten sonra yapılan testleri pozitif çıktı (1.270 kişi).

2. grup: Virüs tanımlanmadı, ancak hastalığın gelişmesine göre ölüm sebebinin Kovid-19 olması olasılığı yüksek (390 kişi).

3. grup: Kovid-19 ölümün başlıca nedeni değil, ancak diğer hastalıkların komplikasyonlarının gelişimi üzerinde önemli bir etkisi oldu (435 kişi).

4. grup: Kovid-19 ölümün başlıca nedeni değil ve diğer hastalıkların komplikasyonlarının gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmadı (617 kişi).

En büyük ölüm oranı Moskova’da görüldü

Rusya’nın bölgeleri arasında en yüksek ölüm oranı Moskova’da görüldü. Başkentte bir ayda 1.561 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, bu kişilerin arasında 805 kişi için Kovid-19 ana ölüm nedeni oldu.

Kent yönetiminin değerlendirmelerine göre ise mayıs ayında Moskova’da 5 bin 260 koronavirüs hastası yaşamını yitirdi. Ancak Rosstat henüz mayıs verilerini açıklamadı.

Rusya’da koronavirüs nedenli ölüm verilerinin düşük gösterildiği iddiaları

Daha önce birkaç Batı medya kuruluşu birden, Rusya’da ve özellikle Moskova’da koronavirüs kaynaklı ölüm istatistiklerinin düşük gösterildiğini iddia etmişti. Rus yetkililer bu iddiaları yalanlarken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kent yönetiminin verileri asla saptırmadığını ve saptırma niyetinde olmadığını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da medya kuruluşlarından haberleri yalanlamaları talebinde bulunmuştu.