Amerikan şirket yeni geliştirilen Kovid-19 aşı testi sonuçlarını açıkladı

Fareler üzerinde yapılan testler, ilacın bilim insanlarının daha önce endişe duyduğu hastalığın ağır seyrini artırma riski taşımadığını gösterdi. Yeni test sonuçları bioRxiv portalında yayınlandı.

Massachusettsli bilim insanları, farelere ilacı bir ila iki kez ve koruyucu bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarmaya yeterli olmayacak küçük dozlar şeklinde enjekte ettikten sonra, koronavirüsle enfekte etti. Deneyler, ilacın tek bir dozunun yeni virüse karşı koruma için yeterli olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, bu aşının insan vücudu üzerinde benzer bir etkiye sahip olacağı anlamına gelmeyeceği belirtildi. İlacın insanlar üzerinde denenmesi temmuz ayında planlanıyor.

Bilim insanları aşının, Kovid-19'un yakın akrabası olan SARS virüsü aşısına benzer şekilde hastalığın seyrini şiddetlendireceğinden çekiniyorlardı. O zamanlar aşının, özellikle bağışıklığı zayıf olan kişilerde, hastalığın şiddetli seyrini arttırdığı ortaya çıkmıştı.

Moderna, aşıyı mart ayında test etmeye başladı ve mayıs ayında başarılı bir insan denemesi yaptığını bildirdi. Şirket ABD'de yeni koronavirüs ilacı test eden tek organizasyon değil. İş insanı Bill Gates tarafından desteklenen Novavax şirketi de klinik denemeler yapıyor.

Çin, İngiltere ve Rusya dahil olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde de en az beş aşı geliştiriliyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da farklı gruplar için ve farklı koruma sürelerine sahip birkaç Kovid-19 ilaçının ortaya çıkabileceğini açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise ilaçların endüstriyel üretiminin eylül ayında başlayacağını belirtmişti.