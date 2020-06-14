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    Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Nisan ayında ölüm oranında yüzde 2.9 azalma oldu

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    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'da ölüm oranının nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 veya 4.4 bin kişi azaldığını söyledi.

    Nisan ayında toplamda  bin 660 kişi öldü (aynı veriler Rosstat tarafından da sunulmuştu). Bu vakalar arasında 390’ı laboratuvarlar tarafından doğrulanmamasına rağmen, doktorlar hastaların Kovid-19'dan öldüklerini belirtiyor.

    Golikova, rakamların tekrar gözden geçirileceğini ve ek olarak bin 52 vakanın inceleneceğini belirterek, "İstatistikler, yüzde yüz kesinliğe sahip değil, ancak netleştirilecek. Nisan ayında ülke genelinde ölüm oranımız azaldı. Göstergelerdeki bu durum, her bölgenin salgın sürecine geç girmesinden kaynaklanıyor" dedi.

    Golikova, ölüm nedeninin doğrulanmış Kovid-19 enfeksiyonu olduğu vakaların oranının nisan ayında yüzde 1.6, Kovid-19'un ana neden olmadığı vakalar eklendiğinde ise toplam yüzde 2.6 olarak gerçekleştiğini belirterek, Rusya'daki ölüm oranının en yüksek olduğu dönemin mayıs ve haziran ayının ilk yarısı olacağının beklenildiğini ifade etti.  

    Rusya’da en yüksek ölüm oranı Moskova'da kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'na göre, mayıs ayında 3 bin 737 ölüm doğrudan Kovid-19 veya ona bağlı olarak gelişen kronik hastalıklardan kaynaklandı. Bunun dışında Kovid-19’dan enfekte olan bin 523 kişi başka nedenlerden dolayı öldü. Salgınla mücadele merkezi daha önce rakamları 2 binin altında göstermiş, yetkililer, mücadele merkezine bildirilen sayının nihai olmadığını belirtmişti.  

    Golikova, şu anda Rusya’da günlük vaka artışının ortalama yüzde 1.7 - 1.8 olduğunu belirterek, “Bugün Rusya'da salgının gelişmeye başladığı 17 Mart'tan itibaren, test veya PCR çalışmalarının sayısının 139 kat arttığını söyleyebiliriz. Zirve olarak kabul ettiğimiz tarihten, yani 11 Mayıs 2020'den itibaren test ve PCR sayısı 5.6 kat arttı” dedi.

    Golikova, Rusya’da Kovid-19 enfeksiyonunun 11 mayısta zirve yaptığını ve büyüme hızının endişe verici boyutta olmaya devam ettiğine vurgu yaparak “Mart ayının sonundan bugüne kadar, 16 kat azaldığı görülüyor.  Ancak, durumun bizim için hala endişe verici olduğunu söylemek istiyorum, çünkü çok yüksek rakamlarla  zirveye ulaştık” ifadelerini kullandı.

    11 Mayıs'ta 11 bin 6oo’den fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edilen Rusya, vaka sayısında (221 bin) İngiltere ve İtalya'yı geçerek dünyada üçüncü sıraya yükselmişti.

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    Etiketler:
    Tatyana Golikova, Koronavirüs, Rusya
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