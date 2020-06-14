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    Antik Kent Efes’e turist akını

    Efes Antik Kenti'ne Kovid-19 nedeniyle ‘650 ziyaretçi’ kotası

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1143)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202006141042247870-efes-antik-kentine-kovid-19-nedeniyle-650-ziyaretci-kotasi/

    Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anlık en fazla 650 kişinin ziyaret edebileceği açıklandı.

    Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde koronavirüs kapsamında alınması gerekli tedbirler altında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

    Antik çağın Anadolu başkenti olan ve tarihte nüfusu 200-250 bine ulaşmış alana, salgın riski nedeniyle aynı anda 650'den fazla ziyaretçi alınmayacak. Eşsiz mimari eserleriyle binlerce yıldır ayakta kalan ve geçtiğimiz yıllarda aynı anda 5 bin ziyaretçinin gezdiği Efes'in ziyaretçi sayısı, giriş bölümlerindeki turnikelerden takip edilecek.

    Sadece 2019 yılında 1 milyon 810 bin kişiyi ağırlayan antik kenti ziyaret etmek isteyenler, ören yerinde 650 kişinin bulunması halinde, sosyal mesafe kuralları uyarınca bekletilecek. Tüm ören yerlerinde olduğu gibi Efes Antik Kenti'ne de maskesiz ziyaretçi alınmıyor, girişte ateş ölçümü yapılıyor.

    Travertenlerde yürüyen misafirler sık sık fotoğraf çektirdi.
    © AA / Ata Gündüz Kurşun
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    Hijyen kurallarının afiş, broşür ve zemin çıkartmalarıyla hatırlatıldığı kentte, sosyal mesafenin aşılması halinde güvenlik görevlileri ziyaretçileri uyarıyor.

    Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi, personel ve yapıları izole etmek amacıyla ziyaret planlaması hazırladıklarını aktardı. Ziyaretçileri ateşlerini ölçerek karşıladıklarına dikkati çeken Topal, tüm personele salgın etkileri ve uygulamalarıyla ilgili eğitim verildiğini ifade etti.

    Topal, gerekli alanlara dezenfektan ve uyarı işaretleri koyduklarını belirterek, "Günlük ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde olurdu. Ancak yeni dönemde sosyal mesafeyi göz önüne alarak anlık ziyaretçi sayısını 650 olarak belirledik. Gün içinde toplam ziyaretin 4 bin 500-6 bin arasında değişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

    ‘1 Haziran'dan bu yana gelenler genelde aileler’

    Efes Antik Kenti'ne 1 Haziran'dan bu yana gelenlerin, genelde yerli turist olduğuna işaret eden Topal, şunları kaydetti:

    "Kapılarımızda giriş ve çıkışları an itibarıyla takip edebiliyoruz. Gerekirse bir süre beklemelerini rica ediyoruz. Alan içinde 1300 metrelik mesafe söz konusu, dolaşarak gittiğimizde ise mesafe 1800 metreye ulaşıyor. Çok sıkıntılı bir süreç değil, en çok kapı bölümlerine dikkat ediyoruz. 1 Haziran'dan bu yana gelenler genelde aileler. Birlikte hareket ediyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uymayan diğer misafirlerimizi nazikçe uyarıyoruz."

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    © AA / Bahri Aşık
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    Topal, yeni sezonda ziyaret konforunu yükseltmeye yönelik çalışmalar içinde olduklarının altını çizerek, "Alanın korunması ve restorasyon ile ziyaretçi yönetimi ve planlamasına ilişkin hazırlıklarımız da var. Gece aydınlatması ve tiyatronun restorasyonu çalışmalarımız var. Şu anda çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

    Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 19 Mart'ta kapılarını kapatan Efes Antik Kenti'nde, 1 Haziran'da başlayan ziyaretçi hareketliliği gün geçtikçe artıyor.

    Her yaş ve meslek grubundan çoğunluğu yerli turistlerin oluşturduğu misafirler, Liman Caddesi, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri bölümlerinde zaman geçiriyor ve bol bol fotoğraf çekimi yapıyor.

    İkamet ettikleri Muğla'nın Bodrum ilçesinden İzmir'in Selçuk ilçesine, sadece Efes Antik Kenti'ni görmek için geldiklerini söyleyen ziyaretçilerden Taner Silah, "Efes muhteşem bir yer ve hep görmek istiyordum. Güvenli ve sakin bir gezinti yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1143)

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    Etiketler:
    Ziyaretçi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi, Kovid-19, Koronavirüsle mücadele, Efes Antik Kenti
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