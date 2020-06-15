Adana Valiliği: İlimizdeki pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldi

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir" dendi.

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyriyle ilgili olarak resmi internet sitesinde yeni bir açıklama yayınladı.

"Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devletimizce alınan tedbirler sonucunda ilimiz ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edilmiştir" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

"Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak alınan kararlar doğrultusunda, günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir.

Salgının başladığı ilk günden itibaren ilimiz genelinde virüsle mücadele etmek amacıyla; sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz ve kamuda görevli tüm personelimizce yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın '3 altın kural'a uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir.

'Artış devam ederse ek tedbirler alınması kaçınılmaz'

Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM’lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır."

"Normalleşme Sürecinde İlimizdeki Vaka Sayısının Artması ve Uyulması Gereken Tedbirler" ile İlgili Basın Bültenihttps://t.co/B10AJOMDjE pic.twitter.com/L2VlPUy8Mw — T.C. Adana Valiliği #EvdeHayatVar🏠 (@TCAdanaValiligi) June 15, 2020

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