Rusya’daki yeni koronavirüs vakalarında mayıs başından beri en düşük artış

Rusya’da bir gün içinde 8 bin 246 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu veri, ülkede mayıs başından beri görülen en düşük günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Rusya’da son bir gün içinde 8 bin 246 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Rus haber ajansları bunun, 1 Mayıs’tan beri görülmüş en düşük günlük vaka artışı olduğunu aktarıyor.

Bu tarihte görülen yeni vaka sayısı 7 bin 933 olarak açıklanmıştı.

Bunun yanında, Rusya’nın koronavirüsle mücadele için kurulan merkezine göre şimdiye dek ülkede kayda geçirilen vaka sayısı ise 537 bin 210.

Ülkede son bir günde koronavirüs sebebiyle 143 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs nedenli toplam can kaybı 7 bin 91’e yükselmiş durumda.