Çin'de hükümete ilk kez Kovid-19 davası açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası Vuhan’da ocak ayında 76 yaşındaki babasını kaybeden Zhang Hai, ‘hükümetin salgını gizlediğini’ gerekçe göstererek, 1 milyon 841 bin TL’lik dava açtı. Davanın salgın nedeniyle Çin hükümetine açılmış ilk dava olduğu belirtildi. Zhang’ın ABD'ye sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Küresel tehdit haline gelen Kovid-19’un başladığı Çin hükümetine ilk salgın davası 50 yaşındaki Zhang Hai'dan geldi. Çin’in Vuhan kentinde ocak ayında 76 yaşındaki gazi babasını kalça kemiği kırığı nedeniyle hastaneye yatırdıktan 1 hafta sonra salgına kurban veren Zhang Hai, virüsün hükümet tarafından gizlendiği gerekçesiyle dava açtı.

‘Çin salgını gizledi, bu yüzden babam öldü, bu tam bir cinayet’

Geç verilen babasının emekli maaşı, cenaze masrafları ve psikolojik zararın yanı sıra resmi bir özür sağlamak için yetkililerden ve hastaneden yaklaşık 2 milyon Yuan (yaklaşık 1 milyon 871 bin TL) talep eden Zhang, "Hükümet erken aşamalarda hastalığı örtmeseydi, babam ölmezdi. Öfkeliyim; bu salgın sırasında birçok insan hayatını kaybetti. Yaptıkları şey cinayet demek” dedi.

ABD'ye sığınma talebinde bulundu

Çin'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye sığınma talebinde bulunan Zhang'ın avukatı Yang Zhanqing, “Dava çok hassas, Vuhan'daki açtığımız davayı mahkeme pek dikkate almayacak. Ancak emsal oluşturacak. Mahkeme yerel hükümeti bilgilendirecek ve yetkililer müvekkilimi davadan çekilmesi için zorlayacak” ifadelerini kullandı.