İstanbul Valisi Yerlikaya talimat verdi: Hafta boyunca 'yeni normal denetimi' yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'yeni normal denetimi' talimatı verdi. Kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin İstanbul'un tüm ilçelerinde her gün eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 'yeni normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği'ne lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönünde gelen şikâyetler nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile il genelinde 'sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatlerine uyum' konuları denetlenecek.

Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.