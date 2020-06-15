Rusya’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik testleri yaz sonuna kadar başlayacak

Rus biyoteknoloji şirketi Biocad Genel Müdürü Dmitriy Morozov, Saint Petersburg televizyonuna demecinde koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen aşının klinik testlerine yaz sonuna kadar başlanacağını belirtti.

Morozov, “Yaz ortalarına, yani ağustos başına doğru aşıyı geliştirmenin klinik öncesi etabını tamamlayacağımızı ve gönüllülerle testlerden oluşan ikinci etaba başlayacağımızı umuyorum” diye konuştu.

Sonbahara ya da kış mevsiminin başlangıcına kadar aşının üretimi için gerekli tesislerin hazırlanması gerektiğini söyleyen Morozov, sonrasında aşının ülke pazarına çıkabileceğini ifade etti.

Rus yetkili, “Ağustos başına doğru aşı klinik testlerinin sonuçlarını almayı planlıyoruz, aşı güvenli ve etkili olmalı. Ancak ilacın piyasaya sürüleceği zamanı etkileyecek birçok faktör var” diye konuştu.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüs aşısının geliştirilmesi alanındaki lider kuruluşları Gamaleya Enstitüsü, Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) Enstitüsü olarak sıralamış, aşıların bu yıl içinde hazır olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Golikova ayrıca aşı geliştirme çalışmalarına 10 federal kamu kuruluşunun katıldığını ifade etmişti.