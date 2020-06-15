2021 Oscar ödül töreni pandemi nedeniyle ertelendi

2021 yılının şubat ayında düzenlenecek olan Oscar ödül töreni, nisan ayına ertelendi.

2021 yılının şubat ayında düzenlenecek olan Oscar ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayına ertelendi.

Önümüzdeki yıl 28 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan tören, yaklaşık iki aylık ertelemeyle 25 Nisan'a alındı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapanması ve film çekimlerinin durdurulması sinema sektörünü derinden etkiledi.

Birçok filmin vizyon tarihi de ertelenirken, sinema sektörünün zor durumda olduğu vurgulanıyor.