Yemen'de salgının başından bu yana görülen en yüksek ölüm ve vaka kaydedildi

Yemen'de Mansur Hadi hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 44 artarak 208'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 116 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 844'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 79'a ulaştığı bildirildi.

Bugün Yemen'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 10 Nisan'dan bu yana Hadi hükümetinin kontrolündeki bölgelerde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.