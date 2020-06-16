Bakan Koca açıkladı: Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bilgisini paylaştı.

'42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk'

Koca, paylaşımında "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.