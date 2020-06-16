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    Şentop: Meclis içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vaka var

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1164)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202006161042262867-sentop-meclis-icerisinde-surecin-basindan-beri-toplam-10-pozitif-vaka-var/

    TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19 vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı. Bu kadar büyük bir külliye içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vaka var" dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında TBMM'de alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Şentop, pandeminin ilk günlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerine göre hareket etmeye çalıştıklarını, tedbirler aldıklarını belirtti.

    Bu tedbirler içerisindeki en koruyucu ve önemlisinin Meclise ziyaretçiyle ilgili sınırlamanın getirilmesi olduğunu aktaran Şentop, "8-10 bin civarında günlük ziyaretçi sayımız vardı. Türkiye'nin her tarafından yurt dışından gelen ziyaretçiler buraya gelip virüsü getirme, buradan virüsü başka yerlere götürme durumu olabilirdi. Bu bakımdan erken bir şekilde bir sınırlama getirdik. Hala devam ediyor. Etmesinde de yarar var. Burası insanların sosyal mesafe konusunda da ne kadar dikkat ederlerse etsin, mekan darlığı bakımından bunu sağlamakta da zorluklar var. Dolayısıyla sınırlama kalkarsa salgının yayılmasından endişe ederiz" ifadesine yer verdi.

    Hijyen konusunda odalarda, salonlarda kullanılmak üzere dezenfektanların temin edildiğini, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında maskelerin dağıtıldığını söyleyen Şentop, fiziki mesafeye de bu süreçte uyulmaya çalışıldığını belirtti. Şentop, TBMM'yi belirli periyotlarda dezenfekte ettiklerini de vurguladı.

    "Bugüne kadar da bizi üzecek derecede bir vakaya rastlanmadı" diyen Şentop, bu kadar büyük bir külliye içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vakanın bulunduğunu bildirdi. Şentop, bu vakalardan 9'unun Meclis personeli olduğunu ve 7'sinin iyileştiğini, 1 kişinin de külliye içerisinde faaliyet gösteren bir medya organının kameramanı olduğunu ve onun da tedavisinin sürdüğünü aktardı.

    Şentop, "Bu arkadaşlarla temas halinde bulunan, bu ihtimal dahilinde olan bütün personele bir haftaya yaklaşan sürede iki günde bir testler yapıyoruz. En son bugün sabah itibarıyla 420 kişiye test yapıldı, hepsi negatif çıktı. Arkadaşlarımızın durumunu da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

    Genel Kurul sıralarına vurulmasıyla sistemin bozulduğu iddiası

    "Genel Kuruldaki çalışmalarda yaşanan gerginliklerde Meclis sıralarına vurulması neticesinde oylama sistemi bozuldu gibi haberler vardı. Böyle bir durum var mı?" sorusu üzerine Şentop, şunları kaydetti:

    "Oylama sisteminin onunla bozulduğunu söylemek doğru değil. Oylama sistemi bozulmadı çok şükür, bozulmasın diye de dua ediyoruz. Fakat o görüntülerden, bütün milletvekillerimiz rahatsız oldu, ben de rahatsız oldum. Eski sistemin problemleri var. 1997-1998'de kurulmuş bir sistem. O sistem sıralar üzerine monte edilmiş. Dolayısıyla sıra çekmecelerini o şekilde kullandığınızda, bu sisteme zarar verebiliyorsunuz. Sistemle ilgili olarak; eski tarihlerde yapıldığı için yedek parça konusunda sıkıntılar var. Garanti süreleri 10 yıl, o çok aşılmış durumda. Zaman zaman da sistemin kilitlenme ihtimallerini görüyor arkadaşlarımız. Bu bakımdan bir müdahale gerektiriyor sistem. Diğer yandan milletvekillerimiz sosyal mesafeye dikkat ediyorlar ama biraz dokunulmazlık olduğu için milletvekillerinde, belki virüse karşı da dokunulmazlığı varsaydıklarından zaman zaman bu tür gergin durumlar oluyor."

    'Meclis kürsüsünün yerinin değişmesi konusunda talep var'

    Meclis kürsüsünün yerinin değişip değişmeyeceği konusundaki bir soruya cevap verirken Şentop, bu konuyla ilgili daha önceki dönemlerde de konuşulduğunu söyledi.

    Eskiden Genel Kurul salonunda bakanlar kurulunun oturduğu bir yerin bulunduğunu, kürsünün ona göre tasarlandığını anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

    "Bakanlar kurulu sıraları kaldırıldığı için şimdi ise kürsünün yeri daha çok birinci en fazla sayıda milletvekiline sahip partinin sıralarına yakın duruyor. AK Parti sıralarına yakın duruyor. Kürsüden konuşan arkadaşa laf atma uygulamaları vardır bütün parlamentolarda. Mesafe yakın olduğu için daha fazla duyma ihtimali var. Diğer partilerin bulunduğu sıralara da mesafe olarak kürsü biraz uzak. Aslında arkadaşlarımız bunu mümkün olduğu kadar ortaya doğru yaklaştırarak bütün sıralara eşitlik bakımından aynı mesafede olması... Ortalama sağlayacak bir şekilde bir düşüncemiz var. Onu arkadaşlarımızla konuşacağız. Böyle talepler var. Burada kürsüdeki milletvekilinin başkanlık divanının irtibatını da düşünerek bir planlama yapılması gerekiyor."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1164)
    Etiketler:
    vaka, Pozitif, Koronavirüs, TBMM, Mustafa Şentop
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