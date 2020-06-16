Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da son 2 günde 2 vaka tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bu yana ilk defa ilçede vakaların görüldüğünü açıklayan Kula Kaymakamı Kemal Duru, son 2 günde 2 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Son günlerde Manisa'nın Kula ilçesinde tespit edilen Kovid-19 vakalarına ilişkin Kula Kaymakamı Kemal Duru açıklamalarda bulundu.

Virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana tedbirlere sıkı şekilde uyum sağladıklarını ve bu haftaya kadar pozitif vaka görmeden geldiklerini dile getiren Duru, ilçede son 2 günde 2 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Filyasyon ekipleri tarafından bu pozitif vakaların temas halinde olduğu kişi ve ya kişilerin de tespit edildiğini kaydeden Kaymakam Duru, gerekli tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uymayan kesimlere ilk hedefin ceza yazmak olmadığını vurgulayan Duru, bugünden itibaren virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara gereken cezanın kesileceğini söyledi.

Daha önce Kula'da kayda geçen tek Kovid-19 vakasının ise ilçede ikamet etmeyen ancak adrese dayalı kayıt sistemi nedeniyle Kula'da gözüken bir vatandaş olduğu belirtildi.