Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Pandemi önümüzdeki şubat ayına kadar sürebilir

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19'un henüz fazla değişmediğini ve oldukça istikrarlı olduğunu belirterek, pandeminin gelecek yıl şubat ayında sona erebileceğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonuna konuşan Muraşko, bağışıklığın varlığının önemli bir koşul olduğunu ve toplumdaki genel bağışıklık oranının yüzde 45'in üzerinde veya yüzde 50-60'a yakın olmasının hastalık zincirinin kesilmesini garanti edeceğine vurgu yaptı.

'Virüsün değişkenliği büyük değil'

Muraşko, "Bu virüsün değişkenliği genel olarak büyük değil, dünya çapında izleniyor. Kovid-19'un özelliklerini biliyoruz ve elbette, kemoprofilaksi ve tedavi ile ilgili önlemler sistemi, virüsün istikrarlı olduğunu yeteri gördüğümüz süreye kadar aynı prensipler üzerine inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

'Rahatlamanın önümüzdeki yıl olacağını tahmin ediyorum'

Kovid-19 pandemisinin ne zamana kadar süreceği ve normal hayata ne zaman dönüleceğine ilişkin tahminde bulunan Muraşko, şöyle devam etti:

"Farmasötik olarak kontrol edilen durumun ortaya çıkacağı zamanı göz önüne alırsak, rahatlamanın mümkün olacağını düşünüyorum. Bunun önümüzdeki yıl olacağını tahmin ediyorum. Sanırım şubat."