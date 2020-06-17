Koca, takipçilerden gelen 'uyarıların' ardından Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, takipçilerinin 'uyarılarını takiben, ağzı açık biçimde maske kullandığı görülen Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi.
'Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım'
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilere uyarılar için teşekkür eden Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın. Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil."
Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020
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