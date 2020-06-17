DSÖ’den Oxford’un Kovid-19 için test ettiği ilaçla ilgili açıklama: Harika haber

Dünya Sağlık Örgütü, ucuz ve yaygın olarak bulunan bir steroid ilacının ağır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde ölüm oranını düşürdüğünü gösteren klinik testlerini ‘harika haber’ olarak nitelendirdi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü testlerde 'Deksametazon' adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın Kovid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlenmesinin ardından DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bu, oksijen ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını düşürdüğü gösterilen ilk tedavi. Bu harika bir haber. Bu hayat kurtaran bilimsel atılıma katkı sağlayan İngiltere hükümetini, Oxford Üniversitesi'ni ve İngiltere'deki birçok hasta ve hastaneyi tebrik ediyorum" diyen Ghebreyesus, şunları ekledi:

"Araştırmacılar, testlerin ilk sonuçlarıyla ilgili görüşlerini DSÖ'yle paylaştı. Gelecek günlerde tam bir veri analizini dört gözle bekliyoruz.

DSÖ, genel olarak bu müdahaleyi anlamak için meta-analizi (toplu çözümleme) koordine edecek. DSÖ'nün klinik kılavuzu, ilacın Kovid-19 hastalarında nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini gösterecek şekilde güncellenecektir."