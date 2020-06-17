Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenciler sınav esnasında maskelerini çıkarabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadesini kullandı.

Her öğrenci için okullara maske gönderildi.



Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.



Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde “Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği” yönündedir. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 17, 2020

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