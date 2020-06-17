Peskov: Dezenfeksiyon tüneli sadece Putin’in rezidansında değil Kremlin’de de var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüsten korunmak için olan özel dezenfeksiyon tünelinin sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansında değil Kremlin’de de kullanıldığını belirtti.

Gazetecilere konuşan Peskov'a, Putin’in kullandığı Moskova'daki Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı'nda Kovid-19 salgınından korunmak için özel bir dezenfeksiyon tüneli kurulduğu bilgisi soruldu.

Peskov, “Evet gerçekten de öyle. Dezenfeksiyon tüneli ayrıca Kremlin’de de mevcut. Hatta Kremlin’de iki adet bulunuyor. Novo-Ogarevo rezidansında da var. Biliyorsunuz ki burası Putin’in şu an çalıştığı yer. Oradan Kremlin’e geliyor, daha sonra geri dönüyor. Rezidansta birçok etkinlik düzenleniyor, insanlar iş nedeniyle Putin’le görüşmek için oraya gidip geliyor” dedi.

Tünel düzeneğinin salgın nedeniyle kurulduğunu belirten Peskov, birçoğunun kaldırılmasına rağmen belli başlı kısıtlamaların devam ettiğini, maske ve eldiven takma zorunluluğunun hala olduğunu ifade etti.

Peskov, Putin’le alakalı konularda ek tedbirler alındığını da ekledi.

Daha önce yerli bir şirket tarafından üretilen tünelin dezenfektasyon amacıyla kurulduğu, içinden geçen herkesin, giysileri ve vücudun açıktaki kısımları dezenfektan sıvısı ile kaplayan ‘inceltilerek püskürtülmüş su buharının’ içinde kaldığı belirtilmişti.