Siirt'te bir belde karantinaya alındı

Siirt Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde pozitif Kovid-19 vakaları ve temaslı olan vatandaşların olması nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararda ayrıca, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan işletmelerin açık tutulmasına ve 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 2728 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, çocukları ile okula gidecek öğrenci velileri, sınavda görevli olan öğretmen ve diğer görevlilere sınav giriş belgesi ve sınav ile ilgili görev kağıdı göstermeleri kaydı ile karantina altında bulunan alanlarda olmaları halinde, belirtilen günlerde izin verilmesine karar verildi.