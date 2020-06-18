Rusya’da son 24 saatte 7790 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da kaydedilen günlük vaka sayısı iki gündür de 8 binin altında seyrediyor. Ülkenin 83 bölgesinde gün içinde 7790 vaka kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Rusya’da son 24 saatte 83 bölgede 7790 vaka kaydedildi. Vakaların 2450’sinde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre gün içinde 182 kişi hayatını kaybetti, 9621 kişi taburcu edildi.

Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 561 bin 61, ölü sayısı 7660, iyileşen sayısı 313 bin 963 oldu.

Öte yandan başkent Moskova’da gün içinde 1040 vaka kaydedildi, 49 kişi öldü, 2046 kişi iyileşti.

Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı ise 7843’tü. Bu mayıs başından beri görülen en düşük sayıydı.