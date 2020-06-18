Koca: LGS ve YKS günlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı talimatı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşeceğini hatırlatarak bu sınavların yapılacağı günlerde 'sınırlı bir sokağa çıkma yasağı' uygulanacağını duyurdu. Koca, talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. LGS ve YKS'nin salgının gölgesinde gerçekleşeceğini hatırlatan Koca, yoğunluk olmaması için bu sınavların yapılacağı saatlerde 'sınırlı bir sokağa çıkma yasağı' uygulanacağını duyurdu.

Bu kararı kişisel Twitter hesabında duyuran Koca, talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini kaydetti:

"LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

​