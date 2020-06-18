'İkinci dalga' endişesinin yaşandığı Karabük'te Kovid-19 vaka sayısı 73'e çıktı

Ramazan Bayramı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının sıfırlandığı Karabük'te, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Kentte, 3 haftalık süreçte tespit edilen toplam vaka sayısı 73’e yükseldi. İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor.
Anonslarla sık sık 'sosyal mesafe kuralı' uyarısının yapılırken, vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.
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