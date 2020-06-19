Putin, koronavirüse yakalanan Nazarbayev'e acil şifalar diledi

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin’in Nazarbayev’e yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle sıcak destek sözlerinin yanı sıra acil şifalar dilediği belirtildi.

Bir gün önce Rus lider, Kazakistan’ın ilk devlet başkanına dostane destek ifadelerinin yer aldığı bir telgraf göndererek, Nazarbayev'in olağanüstü yaşam enerjisinin, ruhunun canlılığının ve iyimserliğinin onun kısa sürede virüsle başa çıkmasına yardımcı olacağına dair güvenini dile getirmişti.

18 Haziran’da Nazarbayev’in basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin ilk Devlet Başkanı Nazarbayev’in Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı, kendini karantinaya aldığı ve uzaktan çalışmaya devam edeceği belirtilmişti.