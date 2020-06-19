Şanlıurfa'da 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 27 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) salgınının yayılmaya devam ettiği Şanlıurfa'da karantina uygulamaları devam ediyor.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde 7 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınırken 2 mahalle, 2 sokak ve 8 binada ise karantinaya son verildi.